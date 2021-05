Comunidad Hñähñu aplica conocimiento ancestral para curar covid-19

Mi guardián es un gigante y mi guía es una indígena, yo pensé que era mi abuela, pues en vida ella fue una gran curandera y partera. No me da pena decirlo, pues yo sé lo que soy y lo que hago, son cosas que no se pueden explicar... solo sé que me dicen ´coge esta planta, has esto y lo otro´ todo viene en sueños".