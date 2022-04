Compromete Valle de México limpiar y ampliar vasos reguladores hacia Tula

TULA DE ALLENDE.- Citlali Peraza Camacho, directora de agua potable, drenaje y saneamiento del Valle de México, se comprometió con el ayuntamiento de Tula de Allende a desazolvar continuamente los vasos reguladores y ampliar el denominado Casa Colorada como solución para evitar inundaciones en el municipio hidalguense.

Así lo precisó la funcionaria adscrita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en un recorrido que efectuó este día por la laguna de Zumpango, Casa Colorada Profunda, Los Fresnos y el vaso de Cristo, donde además dio cuenta de los trabajos hechos el Estado y Ciudad de México para evitar anegaciones como la de septiembre.

YA AHOGADO EL NIÑO, SE HACEN ACTUALIZACIONES

Ante lo anterior, Peraza Camacho añadió que tras los siete meses y medio al desbordamiento del río Tula fueron actualizados los protocolos de actuación en caso de crecidas de agua y lluvias atípicas, así como terminar de integrar a Hidalgo en la toma de decisiones sobre los sistemas hídricos del Valle de México.

SIGUE DISGUSTO CON CONAGUA POR HERMETISMO

Por su parte, el presidente de la comisión del río Tula Kim Ramos Mera, quien asistió al recorrido descrito arriba, lamentó la postura de la Conagua sobre la información inadecuada de las acciones a ejecutar con el revestimiento y ampliación del afluente, ya que reconoció que hasta a ellos como municipio les han ocultado datos.

No obstante, aseveró que el ayuntamiento agota todas las instancias para buscar soluciones a la problemática: "No queremos volver a tener una situación como la de septiembre y saber que no hicimos nada", expresó, al comprometerse a presionar ante todas las instancias para garantizar la integridad de los tulenses.

"Por ejemplo, hoy que fuimos al Valle de México, quizá fuera de nuestra jurisdicción, pero acudimos porque queremos saber qué están haciendo río arriba para que no nos inundemos otra vez", expresó el presidente de la comisión, al añadir que como integrantes de la asamblea municipal tienen que asegurarse que sea un proyecto que no violente.

cem