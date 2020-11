Checa estas recomendaciones para realizar compras seguras en Buen Fin

PACHUCA.- En materia de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante el Buen Fin, asimismo informó que cuentan con más de 11 mil 700 dispositivos de videovigilancia para mantener segura a la ciudadanía.

Del 9 al 21 de noviembre, la SSPH mantendrá acciones operativas a través del C5i de Hidalgo, Policía Estatal, Policía Industrial Bancaria, y en coordinación con autoridades federales y municipales de la entidad.

Además, utilizarán más de 11 mil 700 dispositivos del sistema de videovigilancia urbano y la conexión de comercios y empresas con cámaras particulares.

Los elementos policiacos desarrollarán los trabajos de seguridad en la operación de arcos carreteros, la activación de alarmas vecinales, reportes al 911 de Emergencias y 089 de Denuncia Anónima.

La Policía Estatal estará desplegada por medio de la Unidad Canina, Unidad de Monitoreo Aéreo, Unidad de Proximidad Social, Policía Preventiva, Policía Cibernética, entre otras áreas.

LAS RECOMENCACIONES PARA COMPRAS SEGURAS

Entra las principales recomendaciones, se encuentran:

-No publicar en redes sociales las compras realizadas.

-Evitar dejar objetos de valor en el auto.

-Guardar el comprobante de compra que se genere.

-Comprar en sitios debidamente establecidos.

-No utilizar redes Wi-Fi públicas.

-Usar mecanismos de autenticación en tus cuentas.

-Verificar la URL de la tienda (hacer compras en sitios web conocidos con URL legítima).

-Desconfiar de lo que parece demasiado bueno (promociones y precios muy atractivos).

-Mantener actualizado el software de seguridad.

-No brindar información personal en sitios web no oficiales y que no cuenten con avisos de privacidad.

-No dar información en mensajes, correos, llamadas de supuestas ofertas, premios o instituciones bancarias.

-No entrar a enlaces o descargues documentos de remitentes desconocidos.

-Y en caso de emergencias, exhortan llamar al 911.













