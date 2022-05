Celebran 10 de mayo con peregrinación de Omitlán a San Juan de Los Lagos

OMITLÁN.- Un grupo de adultos mayores de Omitlán usa bicicletas para llegar a la catedral de la Virgen de San Juan de Los Lagos a celebrar el Día de las Madres.

Hermilio es parte del grupo de once hombres que desde hace más de 40 años acude a Jalisco a refrendar su devoción a esta figura religiosa.

La semana pasada el anciano recorrió establecimientos de Pachuca para recolectar fondos que serán destinados a la compra de agua y comida para cuatro días, que es el tiempo que lleva recorrer en bicicleta los 483 kilómetros que separan Omitlán de San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Hacer peregrinación en bicicleta es una tradición que Hermilio heredó de hombres más viejos del municipio.

A los 17 años hizo su primer recorrido a Jalisco, después se sumó a las peregrinaciones del 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México.

La Virgen de San Juan de los Lagos tiene arraigo en Hidalgo, especialmente en localidades del Valle del Mezquital, que realizan peregrinaciones en diversas fechas, según ha sido documentado por medios de comunicación locales.

Lee también en LSR Hidalgo: "Aprendí a caer de pie con los golpes de la vida"; malabarista con discapacidad

Hermilio, quien lleva un morral y unos tennis gastados, duda que la tradición continúe en las siguientes generaciones de su comunidad.

"Los jóvenes son bien cobardes, nomás ya quieren estar con el celular".

Mientras les queden fuerzas, dice, seguirá haciendo la procesión para agradecer a la Virgen los favores divinos, entre ellos, menciona, haberlo curado del alcoholismo.

"El milagro es que no me ha pasado nada. Antes yo era bien tomador y me repuse por la Virgen. Ella ha visto por mi familia, por mis hijos, por mi nieta, que es la bendición de la vida".

sjl