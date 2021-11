Capos de la delincuencia organizada usan Hidalgo como escondite: Delmar

PACHUCA.- Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, descartó la existencia de grupos de la delincuencia organizada operando en el estado; sin embargo, aceptó que la entidad ha sido escondite de "estas ratas".

Son gente que se vienen a esconderse como ratas a Hidalgo... quizá estoy ofendiendo a las ratas y a algún protector animal me pueda llamar la atención. Los delincuentes son cobardes, flojos y vienen a esconderse al estado", expresó al comparecer ante diputados locales.

Dijo que estos capos no operan en el estado, solo se refugian. Mencionó que hasta el momento se han detenido a dos líderes de grupos de la delincuencia organizada en el estado y que eran requeridos en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque no mencionó nombres.



Son capos que allá los tienen identificados, no tenemos mayor información porque aquí no operan y es imposible evitar que se refugien en Hidalgo, porque existe el libre tránsito, con todo y que utilizamos tecnología para detectar vehículos con algún detalle", dijo.

Como parte de la coordinación con el gobierno federal, recientemente se expuso un tema de violencia en Hidalgo generada por dos criminales: El Rex (que operaba en los límites de Querétaro) y El Marino (Cuautepec).



EL PETRÓLEO ES DE LOS MEXICANOS, JUSTIFICAN HUACHOLEROS

En el tema del robo de hidrocarburo, el secretario de Seguridad señaló que durante la administración del gobernador Omar Fayad se han decomisado y puestos a disposición del Ministerio Público federal 7 millones 19 mil litros de hidrocarburo.

Además, se han dado 47 enfrentamientos armados con huachicoleros, donde ha habido elementos heridos y patrullas dañadas; en lo que va de la administración, agregó que han detenido 460 presuntos responsables de este delito.

Los que se roban el hidrocarburo, justifican esta acción porque piensan que ´el petróleo es de los mexicanos´. Me tocó varias detenciones en la que comentaban esa tontería, desde mi punto de vista, pues es un mercado de sangre: hemos tenido enfrentamientos armados hasta la explosión en Tlahuelilpan", dijo.

¿POR QUÉ NO HAY MÁS DETENCIONES?



Delmar Saavedra mencionó que han puesto a disposición 4 mil vehículos utilizados por los presuntos delincuentes para robar hidrocarburo, los cuales en su mayoría son robados o son chatarra.

Se preguntarán por qué se han incautado 4 mil unidades y solo se han detenido 460 presuntos delincuentes: los delincuentes llegan a huir cuando llegamos, incluso han impactados los vehículos con las patrullas y se bajan y huyen, hacen algunos disparos y eso hace que tomen distancia en lo que los elementos se cubren", dijo.

PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES



De igual forma, mencionó que en ocasiones no logran detener a los delincuentes, ya que son protegidos por los habitantes de una determinada comunidad, incluso, a los agentes les cuesta trabajo llevarse los vehículos incautados.

Algunas personas siguen creyendo que no es delito y que el petróleo es de los mexicanos y que quieren tomar su parte, pero ahí del tubo, sin importar de la ley que hay para prevenir el delito de hidrocarburo", indicó.

ENCUESTAS, "LAS HACEN EN FRÍO"



Al ser cuestionado por la desconfianza de la población hacia la policía de Hidalgo, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aseguró que no se está descuidando la proximidad hacia la población.

En lo personal no estoy de acuerdo con estas encuestas de confianza, lo hacen en frio. He tenido discusiones con el INEGI, pues los diagnósticos las hacen en la banqueta y, desgraciadamente, hay imágenes en internet de policías que cometen algún error o usan legitímate la fuerza policial y eso no es bien visto", expresó.

Por esta razón, dijo la ciudadanía "de bote pronto" no confía en la policía; aunque, si se tratase de un servicio, rescate, riesgo, enfrentamiento a un delincuente, "seguro que cambiaría esa percepción", dijo.



BOTÓN DE EMERGENCIA NO SIRVE

En su intervención, la diputada Sharon Macotela Cisneros reclamó al secretario de Seguridad por experiencias personales que ha vivido al usar el botón de pánico o alarmas vecinales.

Desde mi experiencia, el botón rojo del C5 no sirve para nada. En alguna ocasión me estaba amedrentando mi ex, apachurré el botón y antes de que me regresara la llamada, mi ex arrancó los cables. Si apachurrar el botón rojo es porque se necesita ayuda... y no es para esperar otra llamada para que digan ´qué demonios pasa´, ¿qué tal si me hubieran matado? Y esa es una vez que apachurre el botón", expresó.

De igual forma, reclamó porque en la calle donde vive (Tepeji) las casas de sus vecinos han sido robadas "solo falta la mía", dijo y agregó que afortunadamente "mi caja de seguridad la tengo en el banco, su es botón ineficiente si no sirve para nada una vida se pierde en minutos".

El secretario respondió que en todo momento han buscado mejorar este sistema de emergencia del botón de seguridad. En el tema de los robos de casa-habitación, dijo que se puede hacer trabajo vecinal en la zona para mejorar la percepción de la policía estatal y municipal.

POLICÍAS INCONFORMES

En el tema de los policías que se manifestaron para exigir mejorar las condiciones laborales, Delmar Saavedra informó para el próximo año, la Secretaría de Finanzas de Hidalgo considera un aumento del 10 por ciento al sueldo base y un 25 por ciento en viáticos a partir de 2022.

También, dijo que en septiembre de este año se les aumentó un 50 por ciento en vales de despensa; en cuanto a equipamiento, uniformes y aditamentos, dijo que se ha mejorado.

EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

Al reconocer que el tema de las empresas privadas es un tema complejo, Delmar Saavedra dijo que hay 106 empresas de seguridad privadas

Todas las empresas de seguridad privada tienen que tener autorización de la secretaría de seguridad pública, y para hacerlo no es sencillo, hay que reunir una serie de requisitos complejos, precisamente para proteger a los ciudadanos, pues ellos tienen mucha información, saben nuestros movimientos, a qué hora hay más vulnerabilidad", expresó.

