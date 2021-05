Buscan a Brenda Saraí, una de las 12 personas desaparecidas en Huichapan

HUICHAPAN.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) emitió un reporte para localizar a Brenda Saraí Cabañas Olvera, una de las 12 personas desaparecidas en septiembre de 2018 en el Valle del Mezquital, en Hidalgo.

La joven de 27 años de edad fue vista por última vez el 5 de septiembre de 2018, cuando ella y otras 11 personas salieron de sus casas en Ixmiquilpan para ir a una fiesta a Huichapan y desde entonces se desconoce el paradero de ellas.

Ese día, las dos mujeres y 10 hombres desaparecidos transitaban en tres vehículos que fueron hallados en diferentes puntos de Huichapan, uno de ellos cerca de la Glorieta –donde refirieron estar a la 1:40 de la madrugada, cuando los contactaron por teléfono la última vez- y otro en el corralón municipal.

Más de dos años después, emitieron el reporte con número CBPEH/163-2021 en favor de una de las féminas desaparecidas, quien tenía 24 años de edad y el 18 de febrero de este año cumplió 27 años.

Brenda Saraí mide 1.68 metros de estatura, sus ojos son café, mientras que cabello es largo y ondulado de tonalidad oscura. Como señas particulares tiene una cicatriz de piercing en el ombligo.

Además, la joven tiene tres tatuajes; cinco pájaros entre la muñeca y el antebrazo izquierdos; figuras de pluma, aves y la leyenda "Take these broken wings and learn to fly" debajo del seno derecho; así como corazones entrelazados en el oblicuo izquierdo.

En caso de conocer su paradero, piden comunicarse a la línea 717 6000 con extensión 8015, a las redes sociales @CBPEHidalgo, o acudir a las oficinas de la comisión estatal en Pachuca, ubicadas sobre el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de la colonia Santa Julia.

LAS OTRAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Las otras 11 personas desaparecidas son: Floriberto Silva Trinidad de 47 años y su hijo Moisés Arturo García Romero, 22 años; Maricela Duarte Camacho, 39 años; los primos de Brenda, Uriel Hernández Alonso, 23 años; José Rodrigo Alonso, 18 años; Salomon Cerro Ramírez, Jorge Alberto Hernández, Jorge Juan Mirando.

Y otras tres personas más identificadas solo con los nombres de Jeremías, José y Oscar. De todos ellos se desconoce el paradero, así como las autoridades no han emitido información sobre el caso de desaparición.

