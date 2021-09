Brinca Cuauhtemoc Ochoa del Verde a bancada de Morena

PACHUCA.- El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández, representante del distrito V Tula por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció su adhesión a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En un vídeo subido a redes, el exfuncionario federal, quién también es uno de los aspirantes a la gubernatura de Hidalgo, indicó que reitera su convicción de trabajar en favor del proyecto del gobierno federal.

Vamos a cumplir con los tres pilares fundamentales en la renovación en la vida pública de México: no mentir, no robar y no traicionar. Seré un guardián de la Cuarta Transformación", señaló quien fuera funcionario federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Ochoa ha ocupado diversos cargos en la administración pública. En el gobierno estatal de Miguel Osorio Chong, se desempeñó como secretario de Turismo y también de Obras Públicas. Fue presidente estatal del PVEM, partido del que se le considera el líder moral.

En diciembre de 2012 fue designado subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat federal hasta que dejó el cargo para competir en la elección 2018 también por Tula, cuando el Verde se formó con Nueva Alianza y el tricolor la coalición Todos por México, que perdió.

El 6 de junio pasado, fue electo para representar al distrito bajo el siglado del Verde en la coalición Juntos Hacemos Historia, encabezada por Morena. Es su segunda vez en el Congreso de la Unión, ya que formó parte de la LIX Legislatura de 2009 a 2012.





