"Bigotitos Show", el acróbata que cambió las carpas por los cruceros de Pachuca

PACHUCA.– Las calles y cruceros de Pachuca son el escenario y espacio de trabajo de Jorge Luis, un malabarista y artesano originario de Veracruz que vive en la ciudad desde hace cinco años.

Las artes circenses son su empleo de viernes a domingo, mientras que los días restantes de la semana los utiliza para elaborar y vender joyería artesanal de acero inoxidable. Esa es su forma de vida y sus dos trabajos para subsistir.

Originario de Tempoal, una ciudad localizada en la Huasteca Alta de Veracruz, Jorge Luis empezó a recorrer el país en 2011. Hace cinco años conoció Hidalgo y su capital, donde se quedó a vivir porque es un lugar tranquilo a diferencia del norte del país, donde es común que los vehículos manejen alta velocidad sin respetar los semáforos, relató.

Conozco casi toda la República Mexicana viajando en autobús, he andado en el norte, en el sur, pero el centro me gustó por lo tranquilo que es".

Durante la temporada de pandemia y ante la disminución de actividades, salió de Hidalgo a otras entidades con mayor afluencia, como lo realizó en sus inicios, pero actualmente, ya retomó sus actividades en vialidades de la ciudad.

Cuando salgo me llevó mi mochila de viaje y cargo ropa, mis artesanías, llevo una mesa y dos monociclos".

Jorge Luis quiere viajar al extranjero, llevar su arte circense, artesanías y conocer nuevos lugares, los países a visitar aun no los define debido a la pandemia que continua.

VIALIDADES DE PACHUCA, EL ESCENARIO

Él artesano y artista trabaja en Río de las Avenidas, a la altura de la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres, algunas veces en la avenida Revolución, otras en Constitución, cerca de la zona escolar y también en el bulevar Nuevo Hidalgo, cerca del fraccionamiento Bonanza.

Fotografías de Sonia Rueda

Sus materiales de trabajo son un monociclo, sombreros, balones, pelotas, platos chinos sables, antorchas o juguetes con luz. Ensaya dos horas diarias antes de llegar a hacer sus actos en los semáforos de la ciudad.

Lo que hago ya viene bien ensayadito, no me gusta que se estén cayendo los objetos (...) para practicar sí me llevo de perdida al día de dos a tres horas, pero eso no es lo suficiente, debería incrementar el tiempo, pero por lo mismo que tengo que salir a chambear, tengo que hacerme tiempo para todo".

La vía pública no es el único lugar que Jorge Luis conoce, pues también forma parte de compañías de teatro como Punto de Quiebre, la diferencia es que al espectador de los semáforos se les puede desear "un buen día, un buen camino o que les vaya bien", dijo.

He trabajado en teatro, pero también en calle y es muy distinto, cuando vas a un escenario en un teatro, les pides que aplaudan y van a aplaudir, pero en la plaza pública es distinto, no sabes cómo las personas van a reaccionar, no sabes si una persona viene enojada, con algún problema. Lo que más me gusta de mi trabajo es darme a conocer, algunos toman mi labor como algo que no es un arte, pero si lo es".

DATO

Jorge Luis también realiza joyería de acero inoxidable, desde pulseras hasta gargantillas o recuerdos para eventos sociales, las personas interesadas en sus piezas artesanales pueden contactarlo a través de la página Majmun ART





sjl