Ante recorte, diputados deben pelear por recursos: Julio Valera

PACHUCA.- En un recorrido por la Sierra y la Huasteca hidalguense para fortalecer las campañas, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio Valera Piedras, declaró que los diputados deben pelear por más recursos ante los recortes a nivel federal.

Valera Piedras refirió que el gobierno federal recortó dos mil 500 millones de pesos en el presupuesto de Hidalgo, por lo que dijo que la figura de Sayonara Vargas Rodríguez es "necesaria para pelear por más recursos".

Hoy los 84 municipios tienen muchos menos recursos, y no hubo una sola voz de ningún diputado que haya protestado, o que al menos por congruencia, haya defendido a su tierra. Por eso digo que se necesita la bravura Huasteca, y Sayonara va a ir a defender a los serranos y a los huastecos", declaró.

El líder priista estatal aseguró que los diputados del Congreso de Hidalgo "no quisieron, no supieron y no pudieron resolver las necesidades de la gente".

Vamos con todo, por mejores recursos para los municipios para obras de calidad y para buenos servicios; para que te regresen los apoyos que te quitaron, Prospera, Seguro Popular, Procampo, empleo temporal".

Durante su recorrido, Julio Valera destacó que ha encontrado un priismo renovado, fuerte, animado y, sobre todo, un priismo que está muy convencido de sus candidatos.

"Traemos un partido confiable, ganador; tenemos las mejores propuestas, basadas con lo que hemos construido a lo largo de los años".

Destacó que la gente es sabedora que en el Revolucionario Institucional se encuentran las mejores propuestas, pues son personas con compromiso, con responsabilidad, trabajo y valores.

