Ante crisis, piden comprar en pequeñas papelerías

Este año el gobierno estatal no incluyó a los pequeños papeleros en la compra de útiles escolares. (Foto: Especial)

PACHUCA.- A dos semanas que inició el ciclo escolar, papeleros de Hidalgo piden a los consumidores acudir a los locales ubicados en las colonias pues no han logrado mejorar sus ventas; de acuerdo con Joel Baños Mendoza, presidente de la Organización de Papeleros del Estado de Hidalgo (Opaeh), las clases a distancia y la entrega de paquetes de útiles escolares complicaron el escenario para las papelerías que se esfuerzan por subsistir en la nueva normalidad, tras el cierre de escuelas por la pandemia de covid-19.

El representante estimó que 30 por ciento de los cerca de 3 mil establecimientos de este tipo en el estado no volverán a abrir debido a que no pudieron trabajar durante cuatro meses, pues no era un giro considerado esencial.

Hay dos cosas negativas: una que las clases no son presenciales, sino a distancia, se comprende por la cuestión de la pandemia, la otra es que a pesar de todo el gobierno del estado entregó paquetes de útiles escolares, entonces lo poco o mucho que necesiten de un libro, libreta o lapicero, en el paquete lo van a encontrar”.

El 6 de marzo pasado el Congreso de Hidalgo aprobó una iniciativa para que de manera obligatoria el gobierno del estado entregue vales canjeables por útiles y uniformes, debido a que el esquema anterior, por concurso, dejaba fuera a los pequeños productores.

Sin embargo, este esquema no aplicó para el ciclo escolar actual porque cuatro días antes el Poder Ejecutivo de Hidalgo emitió la licitación pública nacional IHE-SGAyF-N11-2020, con la que el 12 de marzo adjudicó 582 mil 377 paquetes de útiles por 144.8 millones de pesos a cinco empresas en 11 partidas: Grupo Papelero Gutiérrez, Grupo Tascott, Grupo Galume, Suministros Empresariales Quatro del Centro y Abastecedora Aragonesa.

Ahorita no buscamos una venta de temporada porque no la va a haber, pero por lo menos buscamos estabilizarnos y esperar a que el gobierno en enero emita vales en el caso del nivel medio superior para que empiecen a canjearlos”.

CONSUMIR LOCAL

Otra de las complicaciones es la cancelación de las Fiestas Patrias y del 20 de Noviembre, con lo que es probable que no se cuente con esos ingresos de temporada, como resultado de la pandemia por covid-19.

Iniciamos una campaña para invitar a la población a que compre local, a la papelería más cercana a su casa, tenemos buenos precios, damos descuentos y un servicio más personalizado que las grandes tiendas. Esas ventas adicionales, es evidente que no va a haber, esperemos que las familias, en un afán de seguir con las tradiciones, por lo menos quieran adornar sus hogares, poner una campanita o una banderita”.

Según el representante, una de las alternativas que pusieron en marcha los papeleros es la implementación de una Expo. Con esta se promueve a los negocios afiliados en la página de la Opaeh y a su vez los que tengan el banner en su página sobre la expo y el regreso a clases ofrecerán descuentos para la ciudadanía, que se mantendrán septiembre y octubre.





sjl