Corresponde a gobierno federal emitir alerta de género: Fayad

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses señaló que el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son las instancias competentes para emitir la alerta de género; no obstante, aseguró que en la entidad la incidencia delictiva no se ha incrementado de manera "alarmante".

"No me gustaría a mí emitir una opinión porque la autoridad competente tiene que tomar en cuenta muchos factores, yo no sé si en este momento Hidalgo los reúna porque ha habido una serie de casos que se viralizaron por lo trágico, por la magnitud", sostuvo.

Sostuvo que la responsabilidad de las instancias de procuración de justicia en la entidad es dar respuesta, además de no permitir que se genere "psicosis" porque las cifras no hablan de un incremento "brutal", pese a la percepción generada por las recientes protestas, dijo.

"Este asesinato de una muchachita de 22 años de edad (Lorena Berenice Tinoco), que fue mutilada, generó inmediatamente reacciones y marchas. Las autoridades lograron capturar a los responsables de este artero crimen y se tuvieron todos los elementos para vincularlos a proceso", indicó.

Respecto de las movilizaciones, el mandatario aseguró que sostendrá encuentros con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en feminicidios, violencia familiar y de género, como Sonrisas Perdidas, a fin de que conozcan el trabajo de las dependencias.

Yo no me opongo, si se declarara la alerta de género por las autoridades competentes, si la Secretaría de Gobernación federal, si Derechos Humanos decidieran hacerlo, siempre van a contar con mi apoyo, alerten o no, aquí tengo una responsabilidad con la seguridad y esa es la que queremos nosotros afrontar", aseveró.

El gobernador también acusó a la corriente que encabeza el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa, de generar una mala percepción de la seguridad en Hidalgo en el exterior, con ayuda de medios informativos, en detrimento del turismo en el estado.

Sin desdeñar, por supuesto, yo respaldaría cualquier alerta que se generara, esperando que no sean las alertas falsas que luego me hace el Grupo Universidad y que ustedes ya conocen, perfectamente", expuso.

