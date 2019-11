Alerta de Género no es necesaria en Hidalgo: Vargas

PACHUCA.- El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, aseguró que no es necesario solicitar la activación de la Alerta de Género en Hidalgo, pues no se cumplen los protocolos establecidos por el gobierno federal, pese a las 17 carpetas abiertas por feminicidio de enero a octubre de 2019.

El servidor fue cuestionado a propósito del decreto en este sentido emitido por el gobierno de la Ciudad de México debido al incremento de delitos sexuales y que conlleva acciones en la capital del país como la creación de un banco de ADN para el registro de los agresores, además de una iniciativa al Congreso de esa entidad para sancionar el acoso y la violencia digital, conocida como Ley Olimpia.

Sin embargo, Vargas externó que este mecanismo no se activa "a voluntad" ni porque alguien lo demande, en referencia a las solicitudes de organizaciones civiles, estudiantes, diputados e incluso partidos políticos.

"Se hará cuando sea necesario, no ha sido necesario todavía, no estamos en ese nivel de conflictividad; se va a valorar, cuando sea necesario, hasta hoy no se ha considerado. Se toman en cuenta protocolos y lineamientos, no es porque alguien lo pida, sino porque se llenen una serie de requisitos", indicó Vargas.

El funcionario insistió en que, pese a la tendencia nacional de alza en los delitos, Hidalgo se mantiene como el quinto más seguro del país, gracias a que hay personal capacitado de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, además de herramientas como el C5I.

Leer en LSR Hidalgo:¬†Suma 213.1 mdd la Inversión Extranjera Directa en Hidalgo

"Siguen fluyendo las inversiones al estado, inversiones económicas que vienen a ayudar en el tema de la inseguridad, porque muchos problemas tienen ese origen; por otro lado, por segundo, por tercer año consecutivo, en los periodos vacacionales es la carretera México-Pachuca, una de las más transitadas", señaló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.