Congelar despenalización del aborto sería un retroceso grave: activista

PACHUCA.- Si los diputados locales deciden congelar la iniciativa para despenalizar en Hidalgo la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación "sería un retroceso muy grave", consideró Bertha Miranda Rodríguez, integrante del movimiento Marea Verde en la entidad.

La activista consideró que si los legisladores desisten ante la presión de grupos provida sería una decisión delicada, pues dijo que, entonces, en cualquier momento las mayorías que no estén a favor de los derechos de las mujeres van a hacer presión a través de la protesta para que los diputados no legislen a favor algún grupo vulnerable de la población.

"Me parece que los diputados y diputadas tienen que estar ciertos de avanzar en el estado de derecho y armonizar el marco legal, porque justamente eso estamos haciendo, no estamos trayendo derechos que no están dentro de nuestros marcos normativos. Lo único que se busca en Hidalgo es armonizar y que quede una situación de igualdad de condiciones para las mujeres hidalguenses, tal como ahora lo tienen Oaxaca y la Ciudad de México", mencionó en entrevista con LSR Hidalgo.

La también presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddseer) en Hidalgo lamentó el actuar de los grupos próvida, a quienes catalogó como anti derechos e indicó que lo que buscaban con irrumpir la sesión del jueves pasado del Congreso local era obstaculizar el análisis y el dictamen de la iniciativa.

Por otra parte, dijo que confían en que los diputados legislen conforme al estado de derecho y no "por un tema de mayorías".

LSR Hidalgo publicó este lunes que por no existir las condiciones de seguridad para los diputados locales que integran las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana y Justicia, la discusión de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no tiene fecha para ser retomada, confirmó Roxana Montealegre Salvador, presidenta del primer órgano colegiado mencionado.

La integrante de Grupo Universidad pidió a los grupos a favor y en contra del ILE entender que existe una separación entre la iglesia y el estado, por lo que consideró que es un tema que debe ser atendido y legislado.





