Buscan paridad en asignación de regidurías de representación proporcional

PACHUCA.- El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) realizará la asignación de regidurías de representación proporcional con base en el número de hombres y mujeres de la planilla ganadora para cumplir el criterio de paridad de género.

El acuerdo IEEH/CG/052/2019 prevé cuatro escenarios en caso de que la fórmula ganadora sea encabezada por una mujer y el mismo número en el supuesto de que sea un varón, a fin de conformar los cabildos con 11, 14, 18 y 22 integrantes.

Según el artículo 211 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, para que los partidos no ganadores tengan derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional, requieren haber obtenido al menos 3 por ciento de la votación.

Asimismo, el consejero Francisco Martínez Ballesteros mencionó que existen excepciones en la ley para evitar la reelección, que no está normada en la legislación local, debido a que los regidores o síndicos actualmente en funciones pueden contender para ser a alcaldes en el proceso 2020; sin embargo, en caso de que no ganen, no podrían ocupar el mismo puesto.

También señaló que no es obligatorio que un diputado que pida licencia para competir por una alcaldía, en caso de no ganar, ocupe una regiduría. En estos supuestos se llamaría al suplente o al asambleísta que ocupe la posición siguiente en la lista.

