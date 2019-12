Yoli anuncia que buscará reelección en 2020

A unos días de finalizar 2019, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, anunció que buscará la reelección en los próximos comicios del 7 de junio de 2020.

En un comunicado de prensa, la edil indicó que tras un tiempo de reflexión (como suele ocurrir en estas fechas) y luego consultarlo con su familia, decidió que competirá nuevamente por la alcaldía de la Bella Airosa.

Señaló que buscará ser abanderada por el PAN, partido al que actualmente pertenece; sin embargo, de no contar con su apoyo, dijo que se postulará por la vía independiente.

Tellería Beltrán aceptó que la ciudadanía se encuentra molesta con su gestión, sobre todo con el problema de los baches que durante más de tres no se ha resuelto, aunque, aseguró, enfocará todos sus esfuerzos para que en los primeros meses del próximo año se tapen todos "y no haya ni uno solo en todo el municipio".

De esta manera, acotó, "al día de las elecciones la gente no sufrirá más por los baches y estarán contentos conmigo por lo que volverán a brindarme toda su confianza".

De acuerdo con la última reforma electoral, se permite la reelección de presidentes municipales, siempre y cuando el periodo por lo que fueron elegidos sea de tres; en el caso de Yolanda Tellería fue electa por cuatro años, por lo que no podría reelegirse, así que inocente palomita, recuerda que hoy es 28 de diciembre.

Así que no ten cuidado con lo lees, este supuesto comunicado no existe y por ley la alcaldesa de Pachuca no podría reelegirse.

mai