"Yo no tengo padrinos", dice Pablo Vargas

PACHUCA.- Pablo Vargas González aseguró que detrás de sus intenciones para postularse como precandidato de Morena por Pachuca no se encuentra ningún partido o grupo político, por su cercanía con la familia del secretario de Hacienda y Crédito Público federal, Arturo Herrera Gutiérrez.

"El secretario es un gran pachuqueño, formado aquí, que ha llegado a un puesto muy alto, pero quiero decir de manera clara y precisa que yo no tengo padrinos, que no estamos a favor del influyentismo. No hay cacicazgos en este caso", expuso.

Aseguró que los únicos que lo respaldan son simpatizantes de Morena y sus bases. Sostuvo que, de no haber ganado Andrés Manuel López Obrador en 2018, y éste dar paso a la alternancia política, no se hubiese abierto la posibilidad de participar en este proceso comicial.

Aunque lo establece la convocatoria, Vargas manifestó que las encuestas no son el mejor método de selección de aspirantes en el instituto político, ya que algunas personas se han promovido de manera previa en redes sociales.

Por ello, propuso complementar el mecanismo en cada municipio y en el caso de la capital, además de tomar en cuenta los perfiles y el proyecto de gobierno, instó a sus correligionarios a medirse en un debate.

Según el politólogo, entre sus ventajas sobre los otros aspirantes se encuentran que no tiene compromisos con los partidos del "viejo régimen", además de que tiene chamba y de no obtener la candidatura, regresará a sus actividades académicas.

El proyecto de la Cuarta Transformación enfrenta muchos enemigos a nivel nacional, estatal y municipal. Pachuca no es la excepción y en ese sentido es probable que se intensifiquen las descalificaciones y la guerra sucia contra el movimiento, inclusive contra mi persona", anticipó.













jgp