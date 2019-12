Yanet Guadalupe, Haragan y Los de Akino en feria de Tlaxcoapan

PACHUCA.- Del 28 de diciembre al 5 de enero se realizará la Feria de Tlaxcoapan 2019 – 2020, en la cual se presentarán diversos artistas como Haragan, Marco Flores y La Jerez y Los de Akino, así como presentaciones culturales.

Los eventos que son parte de la feria municipal se llevarán a cabo enfrente de la unidad deportiva e iniciarán el sábado 28 de diciembre con la presentación de Raymix; al siguiente día en el escenario estará Haragan y Cia.

Marco Flores y La Jerez llegarán a Tlaxcoapan para hacer bailar a los asistentes de la feria el 30 de diciembre; el día de la noche vieja no habrá presentaciones y se reanudan el 1 de enero con Los de Akino y la banda Once Once.

El Color Fest, donde habrá música electrónica y polvos para manchar las playeras blancas de los visitantes será el 2 de enero; mientras que el siguiente día habrá baile del Sonido Fantasma. El sábado 4 de enero estarán Los Titanes De Durango y el 5 del mismo mes, la joven cantante de La Cumbia de cupido, Yanet Guadalupe Becerra.





emh