Rompen antorchistas puerta del Palacio de Gobierno; acusan agresiones del gobierno estatal

PACHUCA. –Agremiados al Movimiento Antorchista en Hidalgo acusaron agresiones por parte policías del gobierno estatal, en respuesta rompieron la puerta de cristal del acceso principal al Palacio de Gobierno e interpusieron una queja por lesiones ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), informó Netzeri López Soria, representante de la organización en Pachuca.

Los antorchistas relataron que desde hace cinco meses permanecen en plantón afuera del Palacio de Gobierno de Hidalgo; sin embargo, apuntaron que no han obtenido respuesta dela administración estatal que encabeza Omar Fayad Meneses.

“Nosotros lo fuimos a buscar hoy a un evento donde le iban a entregar un supuesto premio, para que nos dé la cara, lo hemos ido a buscar en diferentes eventos porque cuando nos acercamos al Palacio de Gobierno nunca está”.

Sin embargo, cuando el titular de ejecutivo salió del teatro Bartolomé de Medina donde acudió al evento, los agremiados de la llamada “organización de los pobres” acusaron que Fayad Meneses les “aventó” la camioneta en la que viajaba.

Posteriormente, “porros” y elementos de seguridad iniciaron agresiones contra 10 integrantes de Antorcha Campesina de Hidalgo, de acuerdo con lo que relataron.

“Nos agredieron aquí en el Palacio de Gobierno nos aventaron un block, entonces los compañeros enojados se lo regresaron y por eso rompimos la puerta”.

Tras los sucesos en la plaza Juárez de Pachuca, los antorchistas que presuntamente sufrieron agresiones se trasladaron a la Comisión de Derechos para interponer una queja y prevenir futuros enfrentamientos.

Como antecedente, relataron que no es la primera vez que son objeto de dichas molestias, toda vez que durante los cinco meses que llevan en plantón les han roto sus lonas.

“Esa es la respuesta ante la exigencia de las demandas, en vez de atender a la gente que no tiene escuela, que no tiene clínicas que no tienen pavimentaciones, que no tiene drenaje, que no tiene luz, esas son las respuestas que dan el gobierno del estado”.

DESCARTAN RETIRAR PLANTÓN PARA FESTEJOS PATRIOS

Los integrantes del Movimiento Antorchista en Hidalgo descartaron levantar su carpa con motivo de los festejos patrios que anualmente son celebrados afuera de Palacio de Gobierno; lo anterior, tras referir que hasta el momento no hay negociaciones.

“Por eso le pedimos que nos atienda, llevamos cinco meses aquí sin obtener respuesta”, concluyó López Soria.

¿POR QUÉ ESTÁN EN PLANTÓN LOS ANTORCHISTAS?

Movimiento Antorchista en Hidalgo permanece en plantón por al menos seis razones, piden semillas y fertilizante para campesinos, acceso a viviendas dignas, además de apoyos alimenticios para la región Otomí–Tepehua, Sierra y Huasteca.

Asimismo, requieren la liberación de los pagos atrasados a maestros antorchistas que datan de diciembre de 2018, piden la conclusión del Hospital Regional en Nopala y servicios básicos como agua, drenaje y pavimentación de caminos.

Cabe recordar que al inicio de su administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no entregaría recursos a organizaciones campesinas; es decir, que los recursos federales se entregarían sin intermediarios.

sjl