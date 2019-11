Violencia no es exclusiva de alcaldías panistas: Cornelio García

Está fallando desde arriba, desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tuviera las políticas adecuadas en materia de seguridad, no estuviera ocurriendo tanto desastre en los municipios, en general en todo el país, estamos viviendo las épocas más violentas de la historia, en tiempos de no guerra, de manera general, no es privativo de un solo municipio", sostuvo.