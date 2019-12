Con Un violador en tu camino piden destituir a diputados que votaron contra ILE

PACHUCA.- Un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes, se manifestaron en el Congreso de Hidalgo en contra de los diputados que votaron para que no se aprobara la iniciativa que pretendía despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Algunas de las participantes leyeron posicionamientos en los que pidieron la destitución de los legisladores que votaron en contra del dictamen, pues señalaron que "atentan contra el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo", así como que se presente otra iniciativa sobre el tema y sea aprobada.

"Una vez que llegue al Pleno (la iniciativa) queremos su aprobación porque nuestros derechos no son moneda de cambio y no responden a intereses políticos. Todas las diputadas y diputados que votaron en contra están contra los derechos de las mujeres y eso no se nos puede olvidar.

No olvidemos los nombres de las diputadas y diputados que el jueves (12 de diciembre), por intereses personales y políticos, votaron en contra. Son unos traidores y eso no se nos puede olvidar", mencionaron.

También solicitaron a Morena expulsar a los legisladores que rechazaron la propuesta o se abstuvieron (integrantes de Grupo Universidad), pues recordaron que en campaña se comprometieron aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Por lo que señalaron a Roxana Montealegre Salvador, Corina Martínez García y Ricardo Baptista González de "traidores" por declarar que estaban a favor, pero no emitieron su voto en ese sentido.

Luego de dar lectura a los documentos que narraban el recorrido de la iniciativa, realizaron el performance Un violador en tu camino, creado por el colectivo chileno Las Tesis.

También hicieron algunas pintas afuera del recinto legislativo y en los barrotes, entre las cuales se leían las frases "aborto legal, seguro y gratuito", "ni muertas ni presas, aborto legal", entre otras.

Pidieron a los medios de comunicación no fotografiar ni grabar estos actos, pues las participantes son principalmente estudiantes y no querían represarías, por lo que también se cubrieron el rostro.

