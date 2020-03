Vinculan a proceso a exsecretario de IEEH

Samuel Terán Moreno, abogado particular del exsecretario del IEEH. (Foto: Lorena Rosas)

PACHUCA.- La tarde de hoy Jerónimo C. R., exsecretario general del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), fue vinculado a proceso por presuntamente violar el artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero enfrentará su proceso penal en libertad.

Así lo resolvió la juez de control Janette Montiel Mendoza, dentro de la causa penal 162/2020, ya que se encontraron presuntamente indicios para determinar que cometió un delito electoral.

El abogado particular del exsecretario del IEEH, Samuel Terán Moreno explicó que su representado es acusado de incumplir el plazo de dos años para desempeñarse en un cargo público.

Lee más en LSR Hidalgo: Detectan corrupción en la Canaco; inician auditoria

Toda vez que, de octubre de 2015 a noviembre 2018, trabajó como secretario general del Instituto Estatal Electoral y entró a laborar en abril de 2019 como asesor en el Congreso local del diputado con licencia Ricardo Baptista González.

El abogado agregó que, tras la vinculación a proceso se dictó un plazo de un mes para la investigación complementaria, pese a que durante la audiencia solicitó cuatro meses.

Asimismo, indicó que su representado enfrentará las acusaciones en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar.

Terán Moreno consideró que este es un asunto "sin trascendencia" que "están politizando" y aunque no mencionó nombres, acotó que el ilícito "no requiere pena privativa de la libertad, no merece cárcel, ni prisión, sólo una multa", la cual es de 400 a 800 días, según la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Dentro de esta causa penal existe otra persona involucrada, dijo abogado, pero no proporcionó el nombre debido a que es una persona a la que no representa.

Cabe recordar que está audiencia inicial estaba programada desde el 3 de marzo de 2020, pero la fecha fue modificada para el martes 10 de marzo porque el imputado se presentó sin sus abogados particulares y en consecuencia, se le impuso una defensora de oficio.

En la última audiencia enunciada Jerónimo C. R. pidió resolver su situación jurídica en el plazo constitucional de 72 horas, por lo que hasta este jueves se reanudó la audiencia inicial, a la que sí se presentó con uno de sus tres abogados particulares nombrados, quien dijo pertenecer a la Consultoría Jurídica Especializada Terán y Asociados.

DATO

La audiencia se desarrolló en la sala siete de los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca; sin embargo, el procedimiento entre la juez de control, el abogado particular, el imputado y el Ministerio Público (MP) se desahogó de manera privada.









emh