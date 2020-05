Van mil sancionados por Hoy no circula

PACHUCA.- La administración estatal ha sancionado a mil vehículos que infringieron el programa Hoy no circula, el cual entró en vigor el 4 de mayo con el propósito de reducir la movilidad durante la pandemia, informó el gobernador Omar Fayad Meneses.

De acuerdo con el mandatario esta cifra parece alta, pero representa apenas 0.07 por ciento del parque vehicular en Hidalgo, pues 40 por ciento de las familias posee una unidad particular.

Indicó que en algunos casos no se impuso la multa, sino que se invitó a los ciudadanos a acatar las disposiciones y los usuarios aceptaron apegarse al esquema y programarse para los días que les toque circular.

"No tenemos una sola denuncia, ninguna, tuvimos unos amparos contra la medida en general, que fueron desechados, pero una denuncia que alguien diga me han extorsionado los elementos de seguridad, no ha habido", expuso

Según el acuerdo publicado por el Ejecutivo el 2 de mayo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), por no respetar la normativa las sanciones a los condictores oscilan entre 868 y 43 mil 440 pesos.

