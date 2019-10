En la última elección, solo el PRI postuló en 84 municipios

Por Morena no hubo abanderado en 11 municipio de Hidalgo. (Foto: PRI Hidalgo)

PACHUCA.- En la última renovación de autoridades locales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el único organismo que postuló candidatos en los 84 ayuntamientos, el resto no contó con cuadros hasta en 28 demarcaciones, según datos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Hace cuatro años participaron por primera vez Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que reporta La Misión, Pacula y Eloxochitlán entre los 11 lugares donde no inscribió abanderados, y Encuentro Social que, todavía era partido nacional, omitió contender en 15 circunscripciones, principalmente en el Valle del Mezquital, Tula, Atitalaquia, Tepetitlán, Tecozautla y Nopala.

Movimiento Ciudadano (MC) –entonces adquirido liderado por el Grupo Universidad– tampoco registró planillas en 22 municipios, entre estos Mineral del Monte, Singuilucan, Tepehuacán de Guerrero y San Bartolo Tutotepec. El Verde Ecologista de México tampoco impulsó aspirantes en 11 localidades como Huazalingo, Almoloya y Progreso.

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) anuló la elección de Omitlán, que finalmente fue ganada por el PRI en la contienda extraordinaria del 4 de diciembre de 2016; sin embargo, en el proceso no participaron Morena, Nueva Alianza ni el PES.

DEASRMÓ GRUPO UNIVERSIDAD ALIANZA PAN-PRD

El sol azteca registró dos coaliciones en 2016, la primera con el Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura y la segunda con Acción Nacional para los ayuntamientos; sin embargo, el partido naranja impugnó la de los municipios con el argumento de que no se respetó el principio de uniformidad en las coaliciones.

Para no perder el acuerdo en las alcaldías, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) disolvió la primera ante el IEEH; no obstante, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), que no contaba con el documento del órgano administrativo, revocó el convenio con el PAN, por lo que al final el sol azteca contendió solo.

ANULARON PLANILLAS A PARTIDOS OPOSITORES AL PRI

Sin embargo, la oposición enfrentó a otro problema: la tómbola. Con el argumento de inconsistencias en registros y para cumplir la paridad de género, mediante un sorteo para equilibrar el número de candidatos y candidatas postulados, el IEEH negó el registro a 41 planillas del PAN; 25, del PT y 18, del PRD.

Al final, el PT –que en 2016 no superó el umbral de 3 por ciento para recibir prerrogativas los siguientes dos años–colocó aspirantes en 56 municipios. El sol azteca inscribió 75 planillas y el blanquiazul 77.

emh