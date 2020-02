UAEH, pendiente de justificar 729 mdp de recurso federal

PACHUCA.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 729 millones 130 mil 532.33 pesos de la cuenta pública 2018, por transferencias bancarias sin justificación, adquisición de equipo que no era financiable con el subsidio federal, sobrecosto en la nómina del personal, no informar al SAT sobre retenciones del salario de los trabajadores para el fideicomiso de pensiones, no acreditar la plantilla de seguridad privada y falta de información en los portales de Transparencia.

Según la auditoría 2018-4-99010-19-0161-2019, en 2018 la casa de estudios recibió mil 338 millones 316.3 mil pesos del Subsidio de Organismos Públicos Descentralizados Estatales, de los cuales la ASF analizó la aplicación de mil 171 millones 904 mil pesos, lo que representa 87.6 por ciento del total.

La Secretaría de Finanzas de Hidalgo abrió una cuenta para la recepción del dinero del subsidio federal, mientras, la UAEH apertura dos cuentas para recursos ordinarios y otra para los extraordinarios. Asimismo, para la administración del presupuesto, la casa de estudios abrió 17 cuentas más.

Debido a que el monto no se administró en una sola cuenta, la institución incumplió las leyes de Contabilidad Gubernamental, así como de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarias, menciona el informe.

La UAEH reportó en su Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos la aplicación de mil 130 millones 995.3 mil pesos correspondientes al capítulo mil Servicios Personales.

De los ingresos mencionados, la Universidad dispersó 425 millones 368.2 mil pesos en tres cuentas destinadas a nómina y se comprobó la erogación para el pago de servidores públicos, que fueron sumados al pago de 220 millones 234.1 mil pesos para cuotas y aportaciones a la seguridad social. En total, la institución justificó el uso de 526 millones 682 mil pesos por estos dos rubros citados.

No obstante, no acreditó el destino del resto del recurso desde de que fue erogado de las tres primeras cuentas hasta su transferencia a otras 14 cuentas bancarias. Con ello, la UAEH incumplió el Convenio marco de colaboración para el apoyo financiero celebrado entre el centro educativo, la SEP y el gobierno de Hidalgo.

Por ello, la Auditoría Superior presume un probable daño a la hacienda pública federal por 604 millones 313 mil 288.65 pesos más los rendimientos generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación.

EJERCICIO DE RECURSOS

Del análisis de los mil 338 millones 316.3 mil pesos del subsidio entregado a la UAEH, ésta reportó que devengó y pagó 99 por ciento del recurso, es decir mil 335 millones 761.7 mil pesos, por lo que también se presume un probable daño al erario por 2 millones 554 mil 610 pesos. Con esta falta, la casa de estudio incumplió la Ley de Disciplina Financiera.

Asimismo, la ASF señaló 3 millones 966 mil 63.66 pesos usados para adquirir equipo de cómputo y mobiliario y que no fueron registrados contablemente en la cuenta de activo ni presupuestariamente en el capítulo 5000 del clasificador por objeto del gasto, ya que es concepto no financiable con el subsidio.

También erogó 16 millones 759 mil 738.57 pesos por destinar recurso del esquema federal a un fideicomiso denominado "Plan de Beneficios Sociales Múltiples", del que no se acreditó documentación, además de que es un concepto no financiable con ese recurso.

La institución fue señalada por 11 millones 775 mil 55 pesos porque pagó 53 millones 69 mil 20 pesos por prestaciones no ligadas, pese a que sólo estaban autorizados en el anexo de ejecución 41 millones 293 mil 965.

Tuvo observaciones por 60 millones 583 mil 805.13 pesos por pagar remuneraciones en exceso a las autorizadas en su plantilla para un director, subdirector administrativo, jefe de departamento académico, jefe de unidad, secretario particular de director, coordinador general, director académico de preparatoria, administrador, peón y profesor investigador, entre otros.

Otorgó 2 millones 585 mil 574.53 pesos al pago de sueldos en exceso respecto del tabulador autorizado en el convenio de colaboración antes mencionado.

Realizó retenciones por concepto de IMSS, Infonavit y Afore y hay una parte que no entera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y envía a un fideicomiso para su plan de pensiones, por lo que la UAEH no acreditó que el efecto en el salario base de cotización haya sido realizado de conformidad con la normativa.

Tampoco enteró al SAT de una retención denominada "reserva técnica", por lo que no acreditó el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Asimismo, tras la revisión de plazas, seis servidores que cobraron 758 mil 193.56 pesos durante el ejercicio fiscal 2018 no acreditaron el perfil para laborar en la institución.

ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

La UAEH adjudicó de manera directa un contrato para la difusión académica y cultural a una empresa que no cumplió las condiciones pactadas en el convenio. Exceptuó el proceso de licitación sin justificación.

Tampoco acreditó la plantilla total de elementos ni sus respectivas bitácoras de actividades, tal como lo estipula el contrato por servicios de seguridad, vigilancia y protección (privada) de la UAEH, que costó 24 millones 996 mil 597.03 pesos.

TRANSPARENCIA

La casa de estudios incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del subsidio, pues no acreditó la publicación de la información sobre la ejecución del dinero ni los resultados obtenidos en su página de internet.

Aunque el 19 de diciembre de 2019 la casa de estudios remitió el oficio CAF/1850/2019 para atender las observaciones, la información no reúne las características suficientes para atender los señalamientos del organismo fiscalizador.

UAEH RESPONDE

En un comunicado, la Autónoma de Hidalgo indicó que las auditorías son procesos normales y periódicos que pueden tener observaciones y existen plazos legales de respuesta y aclaraciones.

"Cabe destacar que esta Institución entregó toda la información requerida por la Auditoría Superior de la Federación y dará puntual cumplimiento a los plazos establecidos para presentar las solventaciones correspondientes".

Agregó que cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar la información y realizar las consideraciones pertinentes.

mai