Tributo a Janis Joplin y otros rockeros en Pachuca

PACHUCA.- The best tribute se realizará en el Teatro San Francisco ubicado en Pachuca el 16 de noviembre a las 19:30 horas, este para rendir homenaje a Joplin, Led Zepellin, Hendrix, Pink Floyd y Deep Purple.

Janis Tribute será la agrupación que exponga la música, estilo, composición y éxitos de Janis Joplin. Call on me, Down on me, Piece of my heart, Ball and chain y Summertime serán algunos de los temas de la cantante texana.

Asimismo, Rock Experience será la agrupación que presentará los Tributos a Led Zepellin, Hendrix, Pink Floyd y Deep Purple interpretando las composiciones de los rockeros.

Los boletos para la noche rockera están disponibles en Ticket Point, en la zona Planta baja el precio es de 265 pesos, mientras que en la planta alta será de 220 pesos.

ALGO DE JOPLIN

Janis Lyn Joplin nació en Texas en un condado llamado Jefferson el 16 de enero de 1943, la cantante de rock y blues murió a los 27 años, un 4 de octubre por una sobredosis de heroína.

El repertorio de Joplin está integrado por varios temas, como:

Maybe

Piece Of My Heart

Cry Baby

To love somebody

Summertime









