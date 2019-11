"Es impotencia ver que no hacen nada", señala madre de Noemí

PACHUCA.- Anaide Sánchez Vázquez, madre de Noemí Haydee Hernández, indicó que a tres meses del feminicidio de su hija la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) no le ha dado una respuesta sobre el delito ni han detenido al o los responsables del crimen.

Haydee Hernández fue encontrada sin vida el 24 de agosto, debajo de un puente de la autopista Arco Norte, a la altura de Tolcayuca. Un día antes salió de su casa en Tizayuca. Por los hechos, la fiscalía inició una carpeta de investigación por feminicidio.

"Es impotencia ver que no hacen nada, que no tengo respuesta cuando uno les da todas las pistas, les pone al asesino enfrente y no hacen nada, no hay pruebas suficientes para las autoridades", mencionó Sánchez Vázquez este miércoles durante la presentación del libro #NiUnaMenos, en el Congreso local.

El 22 de noviembre, durante una rueda de prensa, el titular de la PGJH, Raúl Arroyo González, informó que la investigación por el feminicidio de Noemí continuaba y evitó dar más detalles al respecto.

Frida Guerrera, autora del libro, hizo un llamado a las autoridades estatales para que atiendan a los familiares de víctimas de feminicidios.

Dijo que este mismo día se enteró de que el Instituto Hidalguense de la Mujeres (IHM) le dio una máquina de coser a Anaide, pero se la cobraron en 10 mil pesos, por lo que consideró que eso no es atender a los familiares de víctimas.

La activista indicó que en lo que va del año ha documentado 57 presuntos feminicidios en Hidalgo, por lo que consideró que la situación de violencia en contra de las mujeres es "grave".

Agregó que dentro de su obra escribió el caso de la joven Ana Sofía Carbajal Ortega, quien desapareció el 30 de enero de 2017 y fue encontrada sin vida cuatro meses después, enterrada en el patio de su secuestrador y asesino, quien en agosto fue sentenciado a 110 años recluido en el Cereso de Pachuca.

El caso de Ana Sofía no fue clasificado como feminicidio por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH). El responsable de secuestrar y matar a la joven 18 años de edad recibió una sentencia 110 de años de prisión, por el delito de secuestro agravado.





