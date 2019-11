A tres meses de la muerte de Noemí, no hay detenidos

PACHUCA.- Ana Sánchez, madre de Nohemí Haydee, refirió que su hija, cuyo cuerpo fue hallado maniatado y con huellas de estrangulamiento en el Arco Norte, era hostigada por un hombre para el que trabajó, pero la fiscalía estatal no lo ha citado a declarar.

Les pido a las autoridades que abran los ojos y que se pongan a trabajar, en mí no está la venganza, está la justicia y que esto que le pasó a mi hija no le pase a alguien más", dijo.

Recordó que el 23 de agosto, la joven salió de su trabajo en Tizayuca y se dirigía a tomar un curso de inglés a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero no llegó porque un sujeto se la llevó a Tecámac.

La progenitora de Nohemí señaló que sus amigas recibieron mensajes pidiendo ayuda, pues aseguró que su vida corría peligro, pero éstas no le avisaron a ella o a las autoridades. Finalmente, su cuerpo fue encontrado cinco días después en un paraje, en Tolcayuca.

Explicó que existe una persona que hostigaba a la joven de 18 años por medio de redes sociales, padre de una de sus amigas, el cual tiene un tráiler y a quien ella ayudó durante un tiempo como empleada, pero éste ni siquiera ha sido citado por la fiscalía.

"Las autoridades me dicen que siguen trabajando, recién que falleció, el alcalde de Tizayuca me dijo: ´Señora, no quiero que hable y si va a hablar, diga que todo está bien, que estamos trabajando´. No me han amenazado, nada más el día de la marcha les llegó un mensaje a los que iban asistir, que a quienes se presentaran ahí, se los iba a cargar la chingada", añadió.





emh