Tras persecución, detienen a cuatro en Tula; iban armados

Policías municipales de Tula de Allende, Hidalgo, detuvieron a cuatro sujetos que viajaban en un vehículo a exceso de velocidad en la colonia La Amistad.

Luego de hacer caso omiso a la indicación de los de seguridad de detener el vehículo, los sujetos se dieron a la fuga, la Policía Municipal inició la persecución hasta la comunidad Zaragoza.

Uno de los ocupantes del vehículo marca Jetta, color gris, sacó un arma de fuego y apuntó a la unidad de la policía, enseguida bajaron del auto y continuaron la huida a pie.

Finalmente, la Policía Municipal logró la detención de las personas identificadas con las iniciales A. C. R., de 30 años de edad y J. M. C. R., de 43 años de edad; ambos con domicilio en Atotonilco de Tula, Hidalgo; así como, R. J. C. R., de 33 años y O. M. R., de 21 años; ambos con domicilio en Estado de México.

Lee también en LSR Hidalgo:¬†Encuentran restos humanos en drenaje de Atotonilco de Tula

De acuerdo al sistema Plataforma México, O.M.R. tiene un mandamiento judicial por delitos contra la salud en Nuevo León.

A los detenidos se les aseguró el vehículo, un arma de fuego calibre 22 con cinco cartuchos útiles. Todos, puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el proceso legal.













jgp