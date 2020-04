Trabajan en semáforos de Hidalgo infantes centroamericanos

PACHUCA. – En semáforos, cruceros o lugares similares de Hidalgo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado (STPSH) identificó que laboran infantes oriundos de otras entidades de la República como Oaxaca, Puebla o Estado de México; aunque durante 10 meses también detectó a niños migrantes de Centroamérica.

La entidad hidalguense cuenta con un protocolo de intervención interinstitucional denominado "Trabajo Infantil en Semáforos, Cruceros o lugares similares" que, desde su prueba piloto, lanzada en marzo de 2019 y hasta el último día de enero del año en curso, se activó 127 ocasiones

De acuerdo con estadísticas de la dependencia estatal, durante las implementaciones de dicho protocolo encontró que 15 menores eran oriundos del estado de Oaxaca; tres del Estado de México y dos más de Puebla.

No obstante, la STPSH también halló que seis infantes provenían de Centroamérica, puntualmente cuatro de ellos eran originarios de Honduras, uno de Guatemala y uno más del Salvador, quienes durante los 10 meses anteriormente referidos laboraron en Hidalgo.

Respecto a numerarias, la directora general de la STPSH, Ivonne Montiel Ángeles explicó que el Protocolo de Trabajo Infantil se activa al detectar que en cruceros semáforos, centrales de abasto o plazas públicas hay menores de edad laborando.

Dicho sistema consiste en tres etapas: la primera es la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y elementos de seguridad, a fin de concientizar a los padres de familia, tutores o acompañantes de los menores respecto al trabajo infantil.

Posteriormente, se implementa la segunda fase para restituir los derechos vulnerados de los niños y en su caso, ofertar trabajo a los padres para evitar que los infantes regresen a laborar.

No obstante, Montiel Ángeles señaló que no en todos los casos se pueden restituir los derechos, toda vez que hay menores que son originarios de otros estados o migrantes que van de paso por Hidalgo.

De marzo 2019 a enero 2020, se activó el protocolo infantil 127 ocasiones; de ese total, 74 casos fueron atendidos mediante sensibilizaciones respecto a las consecuencias de vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Aunque en 74 incidentes las autoridades arribaron al lugar, no se pudo brindar atención porque los infantes corrieron o simplemente no fueron localizados en la zona donde presuntamente laboraban. Los seis casos restantes no fueron especificados por la dependencia estatal.





