Toman estudiantes de Matemáticas instalaciones de la UAEH

PACHUCA.- Debido a que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pretende demoler el edificio MF1 de Matemáticas, sin informar sobre la ubicación de la plantilla de doctores ni el destino de las áreas que lo componen, estudiantes tomaron las instalaciones desde las 15:00 horas de este lunes.

Desde el viernes se les comunicó a los doctores que tenían que desalojar, que tenían hasta hoy (lunes), lo cual se nos hace algo muy irrespetuoso. Nosotros hablamos con el director del ICBI (Óscar Suarez) para que nos diera una razón, pero no nos dieron una respuesta clara".

Los alumnos indicaron que en el sitio se edificarán laboratorios de Química y algunos de los 20 catedráticos fueron enviados a diferentes cubículos en la Ciudad del Conocimiento, lo que dificultará acudir a las asesorías por el tiempo.

"A partir de que no nos dieron una respuesta, tomamos este edificio. Hay algunos doctores que todavía no saben a dónde van a ir. Peleamos cosas justas: la sala de asesorías y que el laboratorio tenga un horario bueno y preferente para nosotros, no que no entre otra carrera, sino que sea preferente" señalaron.

Indicaron que no "por ser pocos" la casa de estudios debe minimizar a las áreas de Física y Matemáticas, pues deben contar con los mismos derechos que el resto del alumnado.

Agregaron que sostendrán diálogo con las autoridades y a partir de su respuesta se actuará.

La UAEH cerró el acceso de la Ciudad del Conocimiento a la prensa para evitar que entrevisten a los afectados.





mai