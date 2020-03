Con tendederos del acoso, señalan violencia contra alumnas de la UAEH

PACHUCA.- Alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) colocaron tendederos del acoso en diferentes institutos y escuelas superiores de la casa de estudios, en los que prevalecieron las denuncias en contra de trabajadores académicos, administrativos y directivos, pero también hacía algunos de sus compañeros.

En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) se colocó uno de los tendederos más grandes, donde se recibieron más de 80 denuncias. Estudiantes de esta sede, platicaron a LSR Hidalgo que esta actividad forma parte de las acciones del 8 de marzo.

Informaron que las autoridades del ICSHu se acercaron para externarles su apoyo, a cambio de que las alumnas hicieran formales sus denuncias ante la Defensoría universitaria, lo cual no aceptaron debido a que les requerían su información personal.

La mayoría de las chicas nos enviaron sus denuncias anónimamente porque tienen miedo. Dijeron (las autoridades) que iban a apoyar, siempre y cuando se quitaran los nombres de los profesores y las personas que estén denunciando lo hagan formal", mencionó una de las estudiantes, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

En ICSHu, señalaron, la mayoría de las denuncias fueron realizadas por alumnas de las licenciaturas en Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública y Ciencias de la Comunicación; sin embargo, consideraron que en el resto de las carreras no hubo tanta participación porque no se enteraron de la actividad, debido a que se encuentran en la parte trasera del instituto, por lo que no descartaron que sean víctimas de acoso.

La misma actividad se realizó en el Instituto de Artes (Ida) y el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI); sin embargo, en este último, de acuerdo con un comunicado de las estudiantes, el personal administrativo de Ciudad del Conocimiento, donde se ubica esta sede, hicieron que retiraran el tendedero, debido a que —señalaron— consideraron que no era "apropiada la idea de manifestación".

Alumnas de la preparatoria 1 y la Escuela Superior de Tizayuca (ESTi) se sumaron a estas acciones, mientras que en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula (ESAT) cantaron la versión feminista de la canción Mi muñeca me habló, de la serie 31 Minutos, modificada por mujeres chilenas y que en los últimos días se ha vuelto un himno de la lucha contra la violencia de género.

El 30 de enero integrantes del Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo (CLUH) marcharon en Pachuca, acto en el que denunciaron durante el último cuatrimestre de 2019 contabilizaron 25 denuncias de acoso, de las cuales 22 fueron contra estudiantes, dos de personal académico y una del comité.

Al respecto, la UAEH emitió un comunicado en el que aseguró que se atienden las quejas en materia de acoso escolar.

Al respecto, la alumna entrevistada dijo que la casa de estudios solo emite comunicados sobre el tema, pero no realiza acciones para atender y sancionar la violencia contra las mujeres dentro de la institución. Además, dijo que "varias alumnas" han tenido represalias por denunciar el acoso e incluso han tenido que abandonar la escuela.

Agregó que ella se reunió con el defensor universitario, Bonfilo Braulio Tenorio Pastrana, y señaló que él negó que dentro de la escuela hubiera ese tipo de violencia y dijo que las cifras que ellos denunciaban no eran reales.









