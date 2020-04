Temas de Luis Miguel y Beethoven en conciertos de la OSUAEH

PACHUCA.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) está emitiendo, mediante redes sociales, una serie de conciertos como la Avanzada Rusa, Pijamada Sinfónica, La Fuerza del Mar, entre otros.

Como medida sanitaria ante la pandemia del covid-19, la UAEH suspendió sus actividades culturales, entre ellas los conciertos de esta temporada de la Orquesta Sinfónica, pero eso no es impedimento para seguir escuchando los instrumentos de musicales de los universitarios.

Por lo anterior la OSUAEH, está retransmitiendo una serie de conciertos mediante su página de Facebook los días lunes, miércoles y viernes, desde el pasado 25 de marzo y el 17 de abril, o en su caso hasta que se reanuden las actividades presenciales en la casa de estudios.

Bajo la batuta de Gaétan Kuchta, el pianista Ilya Yakushev interpretó Romeo y Julieta No.2, de Serguéi Prokófiev, y el concierto para piano No.1 de P.I Tchalkovsky, esto en la retransmisión del evento musical "Avanzada Rusa".

Además, también retransmitieron el concierto de la Pijamada Sinfónica con el programa Flight to neverland del artista John Williams. I put a spell on you, de Jay Hawkins, Star Wars Theme, de John Williams, y He´s a pirate, de Hans Zimmer, son algunos de los temas que se pueden disfrutar en la transmisión por redes sociales.

El concierto La Fuerza del Mar también puede ser encontrado en la fan page de Facebook de la OSUAEH, en donde Erika Dobosiewicz y violín interpretó Obertura Egmont, de Ludwig Van Beethoven, el concierto para violín No. 1, de Max Bruch, y La mer, de Claude Debussy.

El concertista Flavie Jeandel interpretó Fantasía en Green sleeves, de R. Vaughan Williams, el Concierto para flauta y orquesta, de Carl Nielsen, y Sinfonía No. 2, de Jean Sibelius como parte del evento musical Secretos de una flautista, bajo la dirección de Gaetan Kuchta.

Asimismo, la OSUAEH retransmitió el concierto Tributo al sol, en el cual Rodrigo Stradha cantó los temas de Luis Miguel, como Miénteme como Siempre, La Incondicional, Por Debajo de la Mesa y O tú, o Ninguna.

