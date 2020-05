Mantienen control vehicular en entradas y salidas de Hidalgo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH), con la colaboración de diferentes instancias, supervisa y vigila el cumplimiento de las acciones de movilidad vehicular implementadas para reducir el flujo vial durante esta emergencia sanitaria por covid-19.

Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, expresó que en seguimiento a las indicaciones del secretario Mauricio Delmar Saavedra, "no sé tolerará ningún tipo de abuso por parte de los elementos activos de la corporación".

En los puntos de control de movilidad existe vigilancia de la Unidad de Supervisión e Inspección Interna, personal de Derechos Humanos, la Secretaría de Contraloría y el C5i de Hidalgo, mediante videovigilancia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de Emergencias o al 089 para Denuncia Anónima.

Asimismo exhorto a la población a permanecer en casa para reducir el peligro de contagio por el coronavirus y retomar las actividades de manera cotidiana a la brevedad posible.

Te recordamos que este sábado no circulan los vehículos con terminación en placas número non y este domingo no circulan los números par, de acuerdo a la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), que entró en vigor este lunes 4 de mayo.

