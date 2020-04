Súper mercados restringen acceso e incrementan medidas de sanidad

PACHUCA.- En Hidalgo los súper mercados han comenzado a aumentar sus medidas de sanidad para evitar contagios de covid-19, y una de las recomendaciones es que solo entre una persona por familia a realizar compras.

Asimismo, piden ayudar a los adultos mayores a adquirir despensa, para que no salgan de sus hogares.

También sugieren evitar hacer las compras en familia, no acompañarse de niños, así como atender las medidas de sana distancia, como no saludar de mano, beso o abrazo, lavarse las manos frecuentemente y mantener un metro y medio de distancia con otras personas.

LSR Hidalgo realizó un recorrido en un súper mercado, ubicado en Mineral de la Reforma, y constató que las entradas y salidas están reguladas por personal, que colocan gel antibacterial a los clientes y limpia los carros donde se carga la mercancía.

También hay cintas al exterior de la entrada para marcar la distancia recomendada para evitar contagios, así como en lo en los anaqueles de la tienda.

Este domingo se confirmaron 12 casos nuevos de coronavirus y una defunción, por lo que ya son 87 confirmados y 14 muertes. Mientras que en el país ya van 8 mil 261 contagios y 686 personas han perdido la vida a causa del virus.

Recomendaciones

Si necesitas adquirir víveres o provisiones no hagas comprar en familia, no deberás acompañarte de niños ni adultos mayores, evita hacer compras en grupo, designa a una persona para realizar las compras de la familia y atiende las medidas de sana distancia: no saludes de mano, beso o abrazo, lávate las manos frecuentemente y mantén un metro y medio de distancia con otras personas.

Fotografía: Giovanny Flores





emh