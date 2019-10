Steve Aoki: todo lo que debes saber previo a su presentación en Pachuca

PACHUCA.- Este jueves el DJ y productor estadunidense Steve Aoki llega al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca. Conoce más sobre la vida del DJ, quién es, quiénes lo acompañan en este espectáculo y qué medidas debes tomar para disfrutar el show.

LA HISTORIA

De nombre Steven Rene Hiroyuki Aoki, el DJ nació en Miami, un 30 de noviembre de 1977. Su nombre está en la lista del Top 100 de los mejores DJ del mundo (11), de acuerdo con la última encuesta anual (2018) de la DJ Magazine.

De ascendencia japonesa, su madre Kobayashi Chizuru y su padre Hiroaki "Rocky" Aoki, quien fue luchador profesional y fundador de la cadena de restaurantes Benihana.

Es hijo menor de tres, Kana y Kevin, son los mayores, aunque también tiene medios hermanos menores que él.

Vivió la mayor parte de su vida en Newport Beach, California con su madre, su abuelo y sus hermanos.

Asistió a la Universidad de California en Santa Bárbara y se graduó con dos títulos, uno en Estudios de la Mujer y el otro en Sociología. Durante el tiempo universitario fue jugador estrella del equipo de futbol.

NACE UN ARTISTA

Durante la época universitaria realizó sus primeras producciones y dio algunos conciertos underground.

A los 20 años de edad fundó su sello discográfico Dim Mak Records, en honor a su héroe de la infancia, Bruce Lee.

En enero de 2012 lanzó su álbum debut, titulado Wonderland con colaboraciones de Will.I.Am, LMFAO, Kid Cudi, Travis Barker (Blink 182), Rivers Cuomo (Weezer), entre otros.

A finales de 2013 batió dos Records Guinness: el de mayor cantidad de glowsticks brillando durante 30 segundos y el de mantener al público gritando continuamente durante más de dos minutos y medio.

En 2014 salió su segundo álbum de estudio, Neon Future, y Neon Future II en 2015. Dos años mas tarde lanzó el cuarto álbum Kolony.

Este 2019, lanzó su quinto álbum y tercera parte de su saga Neon Future, que incluye colaboraciones con artistas como Louis Tomlinson, BTS, Nicky Romero, Blink-182, Daddy Yankee, Don Diablo o Ina Wroldsen, entre otros.

SUS COLABORACIONES

Steve Aoki ha colaborado con Backstreet Boys en la canción Let It Be Me

Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo con Azukita

Will.I.Am con Born to get wild

Maná & Steve Aoki - La Prisión Remix

Fall Out Boy con Back to Earth

Y otros DJs como Tiësto con Tornado

ADEMÁS DE LA MÚSICA

Steve Aoki también destaca en los negocios, es dueño del restaurante Sushi Doraku y junto con su amigo Greger es dueño de la marca Wesc. Además lanzaron los auriculares Aoki.

Es copropietario de un restaurante de barbacoa coreana Shin junto a Danny Masterson, Julian Casablancas de The Strokes, Mark Ronson, Laura Prepon, Jerry Rivera, entre otros.

También es copropietario de una empresa de gestión de llamadas Deckstar con DJ AM y por si fuera poco, creó su propia revista "Aoki", a través de una empresa editora de revistas de celebridades llamada MYMAG, en noviembre de 2009.

PACHUCA, ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Con la leyenda Water Castle, between the sky and the stars, Steve Aoki llega al Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca para poner el ambiente de fiesta con un programa que tiene ocho performances previos a su gran aparición.

Por lo que, si en tus planes está ir a ver este jueves a Steve Aoki, la recomendación es irse preparado para pasar cerca de siete horas con diferentes DJs.

Todo comienza a las 17:20 horas con una presentación especial, seguida del DJ Gus de Indianapolis. Gorka y Jesus Dávila continúan la fiesta a las 18:20.

A las 19:20 entra a escena Alfred Beck seguido de Tadeo Fernandez y Chile; Criminal Sounds and Vicrey; Jerry Dávila y DJ Pelos; y Kill the clowns también se unen a este festival Castillo de Agua previo a que aparezca la estrella de la noche Steve Aoki, programado para las 22:30 horas.

¡QUE NO PARE LA FIESTA!

Como todo gran evento no queremos que termine, el After Party de Water Castle Fest está listo.

Será en el bar de Pachuca Silvanna donde podrás continuar escuchando la música de Tadeo Fernandez, Chile, Kill tha clowns, Criminal Sounds, Gorka, Jesús Dávila, Jerry Dávila, Dj Gus, Cheisser.

UNA NOCHE MEMORABLE

Será un evento para el recuerdo y lo más importante es que se realice de la mejor manera respetando indicaciones de las autoridades, en armonía y resguardando la seguridad de cada uno de los presentes.

Para garantizar este espectáculo, el gobierno del estado señaló algunas recomendaciones que debes tener presentes.

Se espera un lleno total con visitas de otros estados, por lo que las puertas del recinto ferial se abrirán este jueves a las 12:00 horas.

Para quienes lleguen en autobús, la parada será en la Plaza de Toros; mientras que las unidades se estacionarán en el estadio Hidalgo; esto para permitir mayor espacio y flujo vehicular.

Las puertas de la Feria San Francisco Pachuca quedarán cerradas una vez llena al máximo de su capacidad para evitar aglomeraciones, sobrecupos, empujones. Toma en cuenta que 10 mil boletos se pusieron en venta a través de las redes sociales y el resto para taquilla.

Tómalo con calma, prevén tu hora de entrada, salida. Elige el transporte en qué vas a llegar e incluso el guardarropa y accesorios que llevarás.

Y si no está en tu top ver a Steve Aoki, es preferible dejes el día libre y visites la Feria en los días siguientes.

Por otro lado, si quieres disfrutar del concierto gratuitamente habrá pantallas en el estacionamiento de la feria y en el dela Plaza de Toros para que nadie se quede con las ganas de escuchar a este Dj internacional.













