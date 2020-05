El enérgico llamado de Fayad a la ciudadanía para respetar aislamiento

PACHUCA.- Especialistas indican que Hidalgo está en una etapa crítica de contagio acelerado del coronavirus, por lo que en caso de no frenar la velocidad de la pandemia, habrá 3 mil 500 enfermos de covid-19 a mediados de junio, dio a conocer el gobernador, Omar Fayad Meneses.

El mandatario publicó un video, mediante sus redes sociales, en el que informa a los hidalguenses que "tenemos 15 días para frenar la velocidad de la pandemia", ya que lo que se hagan en las siguientes semanas, puede "evitar que se llegue a ese pico de más de 3 mil casos", dijo.

Muchos hidalguenses han tomado esto a la ligera, piensan que son vacaciones, han seguido con su vida normal, sin ningún tipo de restricción, sin aislarse en sus casas, sin guardar la sana distancia y sin usar cubrebocas", expresó Fayad.

Agregó que "hay quienes piensan que las medidas de reducción de movilidad, como el Hoy No Circula, son una manera de molestar a la población", lo que negó en el video, ya que las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19 "no son arbitrarias".

Esto no es juego, esto es real y si no actuamos puede cobrar la vida de más de 3 mil hidalguenses", aseguró el gobernador hidalguense.

A lo que sumó que las acciones de los hidalguenses que hagan en las próximas semanas, "en especial esta semana", ya que la entidad está desfasada "un mes respecto al promedio nacional" es una posibilidad para frenar el número de contagios y evitar que se llegue al pico de más de 3 mil casos del virus Sars-Cov2, lo que equivaldría a "cuatro contagios nuevos por hora en Hidalgo".

Fayad Meneses advirtió que, aunque se han emprendido acciones para frenar los contagios de covid-19, "no serán suficientes para atender a los enfermos y los médicos no se darán abasto para salvar a tantos pacientes" en caso que la sociedad no ponga de su parte.

Por lo anterior, invitó a la comunidad a quedarse en casa, lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas y mantener la sana distancia.

Muchos de los que respetaron las medidas de aislamiento, están ahora aislados en una cama de hospital luchando entre la vida y la muerte o peor aún ese encierro puede terminar dentro de un ataúd", expresó Fayad.









emh