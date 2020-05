Sigue inspección a transporte público; sanción a 26 unidades en 3 días

En 3 días han sido sancionadas 26 unidades de transporte público en Hidalgo, por incumplimiento de las medidas implementadas para mitigar los efectos del coronavirus covid-19 en la entidad, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo (SEMOT).

A fin de evitar la propagación, contagios y respetando la sana distancia, el transporte público debe de brindar el servicio al 50 por ciento de su capacidad habitual. Además del uso de cubrebocas y guantes para los choferes.

Desde este lunes, los inspectores del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) han realizado operativo sorpresa en al menos 6 municipios hidalguenses.

Esta mañana, mediante redes sociales informaron la sanción a 4 unidades pertenecientes al municipio Tizayuca, por sobrecupo y por incumplir las medidas para prevenir el covid-19.

En supervisión en Zacualtipán, fueron 3 unidades acreedoras de sanción por las siguientes faltas administrativas: hacer base en lugar no autorizado, no cumplir con la cromática y no respetar las medidas sanitarias para prevenir la propagación del covid-19.

En supervisión en Zacualtipán, los inspectores del STCH sancionaron tres unidades de transporte público, entre las faltas, hacer base en lugar no autorizado, no cumplir con la cromática y no respetar las medidas preventivas del Operativo Escudo.

Se reportaron 5 sanciones más en Actopan, dos en Tulancingo y una en Pachuca, está última en atención a una queja ciudadana, por los mismos motivos de incumplimiento de medidas de sanidad.

Aunada a las primeras 11 unidades sancionadas este lunes en operativo dentro de Mineral de la Reforma y Pachuca. Las infracciones se realizan hacia los concesionarios con 85 a 130 UMAS y a los conductores con el retiro del tarjetón.

En operativo sorpresa en Tizayuca, que sigue en curso, al momento se han sancionado 4 unidades por sobrecupo e incumplir las medidas para prevenir el Covid-19. Se infraccionan a los concesionarios con 85 a 130 UMAS y a los conductores con el retiro del tarjetón.

La inspección se llevó a cabo también en Molango, sin embargo, no se reportó anomalía alguna. El operativo continuará durante los próximos días y la Semot pide de la misma manera a la ciudadanía reportar quejas del transporte público a la línea 800 503 2002.

Usuario del transporte público, contamos con tu apoyo, si detectas sobrecupo en las unidades colectivas y taxis, repórtalo.

