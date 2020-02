Siente el beat de tu corazón, festeja al amor a través de la música

Siente el beat de tu corazón, este viernes 14 de febrero a las 22:00 horas, en Sonoro Electronic Music, ubicado en el bulevar Javier Rojo Gómez, número 109, colonia Lomas Residencial de Pachuca.

Sigue con los festejos del Día del Amor y la Amistad y asiste a este evento denominado Techo Love, que presenta a dos invitados de lujo, Yes She Knows y Sintoma.

Dos djs que pondrán ritmo a la noche a través de su música disco, indie dance, dark y techo, quienes también celebran el séptimo aniversario del grupo cultural NPulgarte, bazar de arte y diseño.

Yes She Knows, con Karla Lara en la consola combina influencias musicales electrónicas y no electrónicas. Ella es originaria de Tijuana e inició su carrera como DJ en el año 2002.

Es actualmente CEO y fundadora de la agencia Bvloc Artists, donde es tambie´n Booking Agent, representando a muchos de los artistas más innovadores y respetados en Me´xico y el mundo.

