Secretario de Cultura en desacuerdo con creación de la Ley de Derechos Culturales

No estamos de acuerdo porque la ley de cultura que rige en este momento es una ley que viene de un proceso, no solamente legislativo muy bien sustentado por el Congreso, sino por un trabajo de colaboración con la anterior legislatura, y que hicieron una gran cantidad de foros y consultas, no solo con creadores, sino con los beneficiarios (...) y paneles de especialistas", mencionó en entrevista el funcionario estatal.