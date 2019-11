A sector Salud, 7 de 10 recomendaciones de CNDH

PACHUCA.- Por negativa o inadecuada atención médica, privación de la vida, mal manejo de expedientes clínicos que ocurrieron en un periodo de nueve años en Hidalgo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 10 recomendaciones dirigidas a instituciones y autoridades asentadas en la entidad; sin embargo, 70 por ciento de las observaciones estuvieron relacionadas con salud.

La plataforma CNDH México muestra que de febrero de 2011 a septiembre de 2019, el organismo defensor de derechos publicó 10 observaciones a la entidad, de las cuales siete vulneraron derechos como la protección de salud y la vida.

El exgobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong y actual coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió el 22 de febrero de 2011 y justo un mes antes culminar su cargo, la recomendación 6/2011 por la inadecuada atención médica de una mujer de 21 años embarazada que en consecuencia perdió a su hijo.

A las 24 semanas de gestación, la víctima acudió a Urgencias del Hospital General de Tulancingo de Bravo, perteneciente a la Secretaría de Salud de Hidalgo porque tenía "un leve sangrado", posteriormente, personal del nosocomio le informó que sería ingresada al área de expulsión porque su hija "tenía 24 horas de haber fallecido".

Cuando el personal realizó la extracción del producto no lo revisó; aun cuando los enfermeros indicaron que la niña trataba de abrir la boca para respirar porque no nació muerta; sin embargo, por no recibir la atención médica adecuada, la bebé falleció a las 18:00 horas del 5 de agosto de 2010.

Un año después, el 26 de abril de 2012, la CNDH emitió una nueva recomendación, esta vez al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que en ese entonces dirigía Sergio Hidalgo Monroy Portillo.

En aquella ocasión también existió inadecuada atención médica, cuando una mujer de 79 años sufrió una caída que le generó fracturas y por lo tanto, fue trasladada a Urgencias del ISSSTE en Pachuca; aunque el estado de salud de la víctima era "delicado" únicamente le administraron suero sin operarla, lo que causó su muerte.

En ese año, 2012, Hidalgo recibió el mayor número de recomendaciones relacionadas con el ámbito de la salud, ya que a través del expediente 32/2012, el ISSSTE y su director, fueron nuevamente señalados por manejar inadecuadamente un expediente clínico.

El penúltimo mes de 2012, el ISSSTE y su director Monroy Portillo fueron observados de nueva cuenta por la inadecuada atención médica que causó la muerte de un menor de edad.

RECOMENDACIÓN PARA EL IMSS

Para el 30 de julio de 2014 se registró una nueva recomendación en Hidalgo, esta vez para el titular del ejecutivo José Francisco Olvera Ruíz y para el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) José Antonio González Anaya.

El primer funcionario negó proporcionar atención médica en el Hospital Regional de Huejutla de Reyes, perteneciente al sector salud de Hidalgo y el segundo, porque ofertó servicios en el IMSS que fueron "inadecuados" hacia un hombre de 29 años herido en el rostro por un arma de fuego.

RECOMENDACIÓN DE LA CNDH PARA GOBIERNO ACTUAL

El 14 diciembre de 2016, tres meses después de que tomó posesión de su cargo como gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses recibió la recomendación 58/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma que también implicó a su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien falleció en un accidente de helicóptero en diciembre del año pasado.

La recomendación que ambos mandatarios estatales recibieron fue porque el 6 de septiembre de 2015, una mujer indígena de 21 años y originaria de Pahuatlán fue al Hospital Integral de Puebla porque su hijo estaba por nacer, pero en el lugar, le informaron que no había ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra que los atendiera.

Por tal motivo, sus familiares la trasladaron al Hospital General de Tulancingo, dependiente de la Secretaría de Salud de Hidalgo, en este nosocomio murió su hijo por la "inadecuada vigilancia" del personal médico.

SEPTIEMBRE 2019, LA RECOMENDACIÓN MÁS RECIENTE

El 26 de septiembre de 2019, la CNDH le dirigió la última de las recomendaciones en materia de salud que se tienen documentadas en Hidalgo.

Ésta fue enviada al actual gobernador; a Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE del estado; e incluso, para Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.

En este caso murió una mujer de 63 años por inadecuada atención médica en el Hospital General del ISSSTE y en el Hospital General, ambos ubicados en Pachuca.

La CNDH detectó que existieron violaciones a los derechos humanos y a la protección de la salud, ya que después de una cirugía no se le brindó a la paciente adecuada vigilancia durante 3 horas con 25 minutos, lo que desembocó en la muerte de la mujer mayor de 60 años.





emh