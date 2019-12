¿Sabías qué? Puedes aumentar hasta 4 kilos en Navidad

Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes y hasta la Candelaria, son días de comer, comer, comer y recalentado. Sin duda, es en estas fiestas decembrinas es cuando más estamos expuestos a subir de peso hasta cuatro kilos, según dicen los expertos.

Es importante evitar esta conducta de atracos de comida y consumir preferentemente la cantidad de alimentos necesaria para poder realizar las actividades y funciones vitales del organismo.

Pero, ¿qué puedo pasar?, ¿qué tanto es tantito?, es solo una vez al año, ¿cuántas veces no escuchamos estas justificaciones?

Los atracones de comida en las fiestas decembrinas pueden tener un efecto negativo sobre el organismo. Es el consumo excesivo de kilocalorías en un corto periodo que puede traer como consecuencia inflamación gastrointestinal y malestar generalizado.

La digestión se hace más lenta y pesada, prolongando el malestar a lo largo del día y la noche, incluso con la posibilidad de producir vómito si la cantidad de alimentos ingerida es excesivamente alta, refiere Jesús Ernesto León Rivera, Coordinador Estatal de Alimentación y Actividad Física de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).

¿CÓMO EVITAR EL CONSUMO EXCESIVO?

No se trata de limitarte a las delicias de la comida tradicional en esta época; sin embargo, es recomendable el consumo de comida variada en cantidades moderadas.

Selecciona cada día de celebración una comida tradicional de las fiestas decembrinas para no privar los platillos típicos de la época, pero sin cometer ningún tipo de exceso.

"Es muy frecuente que unos días antes de las fiestas decembrinas las personas se pongan a dieta para poder "comer a gusto" durante esos días; sin embargo, no es una opción muy recomendable, pues podría tener un efecto contrario y si se le suma que no hay asesoría de un experto es posible que se gane más peso del esperado en lugar de perderlo, debido a que no hay un equilibrio entre los alimentos que se consumen y el gasto de energía que se necesita realizar", dice León Rivera.

¿QUÉ RECOMIENDAN LOS EXPERTOS?

El nutriólogo recomendó que el primer platillo a consumir esté conformado por verduras, ya sean frescas, asadas o al vapor, y que el segundo, pueda tener carne o pescado en raciones más pequeñas.

Es importante establecer límites en el consumo de dulces, especialmente en los infantes, y realizar colaciones saludables a base de frutas o verduras. Evita colocar alimentos altos en calorías, grasas o azúcar.

Recuerda también el uso moderado de dispositivos electrónicos y evita la práctica de conductas sedentarias. En cambio, realiza cualquier tipo de actividad física todos los días de la semana.

Mantén especial atención en las personas que viven con diabetes, sobrepeso u obesidad, para conservar el consumo moderado de los alimentos durante estas fiestas, y monitorear periódicamente sus niveles de glucosa en la sangre.





jgp