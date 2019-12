Rock, bandas y pulque en posadas este fin en Pachuca

PACHUCA.- En Hidalgo continúan las reuniones con dulces, piñatas y música de la época navideña, así es como en la capital del estado se llevarán a cabo con variadas temáticas.

En la Posada Brook ft.: Glauco Di Mambro [Sol Selectas · IT] se presentarán las bandas locales 2Much Groove, Bad Influences Only, Enrique Flores, Baruc Yafté, The 72 y Daniel Molinari.

Se realizará este sábado 21 de diciembre a las 20:00 horas en el bar nocturno Brook de Zona Plateada, localizado en Pachuca.

Asimismo, el restaurante Los pulques de Apan, localizado en la colonia Periodistas de la capital hidalguense, tiene programada la Posada Pulqueña este sábado de las 9:00 a las 23:00 horas. Se caracterizará por ofrecer la bebida hidalguense extraída del maguey como aguamiel y después fermentada.

El domingo 22 de diciembre se realizará la Posada con Los Yetix y Los Cuervos en el salón Florida, localizado en la colonia Ex Hacienda de Coscotitlán de Pachuca, la cual comenzará a las 20:00 horas.

Los boletos podrán adquirir por mensaje privado a los organizadores, el grupo musical Los Cuervos. Luis, Juan, Yadir y Alejandro son los integrantes de esta banda local de rock clásico.









emh