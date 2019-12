¡Hoy es el día! Resorte en concierto con causa

Esta noche se presenta el grupo musical Resorte en Ceuni, Mineral de la Reforma, en un concierto con causa que beneficiará la población infantil.

El acceso es totalmente gratuito y únicamente deberás donar un juguete para accesar. Las especificaciones son: juguetes que no usen baterías, no pelotas de plástico, no juguetes frágiles, que su precio no sea menor a 20 pesos, puede ser un juguete usado pero en buen estado.

Además de Resorte, participarán otras bandas como La Mostaza, Rosita Venus, Orwell, Sleep On A Dream y No Vicios.

De acuerdo a los horarios publicados en la cuenta de Facebook de la organizadora Jl. Piña Management & Production las puertas se abrirán a las 19:00 horas y alrededor de las 19:30 abrirá Sleep On a Dream; seguido de Orwell, 20:00 horas; Rosita Venus, 20:50 horas; La Mostaza 21:50 horas; Resorte 23:00 horas y No vicios 00:40 horas.

No se permitirá el acceso con armas u objetos punzocortantes, instrumentos musicales, comidas, bebidas, mochilas grandes, cadenas, cámaras profesionales, sustancias ilegales o cinturones.