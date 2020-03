Requieren personas con discapacidad garantía para postulación: INE

PACHUCA.- Adriana Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que es necesario que en la legislación se garantice el derecho de las personas con discapacidad a ser postulados por un cargo de elección popular, al igual que ocurre con los jóvenes, indígenas o las mujeres.

"Si tú haces un análisis de cuántos fueron postulados como candidatos, en 2018 de todas los más de 18 mil cargos, si registraron a 40 personas con esta condición en el país, fueron muchas y la gente que llega es mínima", explicó.

Explicó que se requieren acciones afirmativas para que en caso de que los partidos no cumplan con el respaldo a un candidato.

"A nivel federal hay una iniciativa de un diputado con discapacidad visual que pide una cuota para este sector. Pero no ha sido analizada, impulsada porque los partidos no quieren. Sería con un porcentaje de la población, aunque el problema es que no sabemos realmente cuántos ciudadanos se encuentran en esta situación", expuso.

Sostuvo que los lineamientos emitidos por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en materia de postulación de indígenas y menores de 30 años son "muy buenos"; sin embargo, deberían incluirse en la legislación local porque si se renueva el Consejo General, podrían no dárseles continuidad.

SENTENCIA

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso de Hidalgo establecer acciones afirmativas para garantizar que las personas con discapacidad sean postuladas por un cargo público para los comicios de 2021, cuando se lleve a cabo la renovación de las diputaciones locales.

José Alfredo Chavarría, quien se identifica como ciudadano con discapacidad, controvirtió la sentencia del 19 de septiembre organismo jurisdiccional local porque negó que exista omisión del Poder Legislativo de Hidalgo para regular la participación de personas de este sector.

