Reprobables, actos anticipadas de campaña: Morena

PACHUCA.- El secretario de Formación Política de Morena Hidalgo, Carlos Mendoza Álvarez, calificó como "reprobables" los actos de aspirantes y precandidatos tendientes a obtener el apoyo de la ciudadanía durante la suspensión de los comicios.

"Aunque no se configuren legalmente como tales, el pueblo no es tonto. Aunque sea muy complejo que se actualicen los actos anticipados, no quiere decir que no los estén haciendo", externó el representante.

Por ello, llamó a los hidalguenses a reportar estas prácticas, incluso sin cometidas por los aspirantes de Morena, que también suspendió su proceso interno hasta que lo determine el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, respecto del aumento de la presencia en redes, manifestó que existen conductas inherentes a la actividad política que, al no poder realizarse, se busca a las plataformas digitales como alternativa, por lo que se pronunció a favor de mantenerla, en tanto se respete la contingencia.

Apenas esta semana el partido se deslindó de la entrega de despensas de Eulalio Morales Zepeda el 19 de mayo en Mineral del Monte, que derivó en la concentración de personas sin las medidas para evitar la propagación del covid-19.

Además, otros institutos políticos han señalado pinta de bardas y proselitismo de abanderados morenistas en municipios como Actopan y San Bartolo Tutotepec.

