Regidor de Tepeapulco la amenazó de muerte, golpeó y fracturó huesos

"Yo no quería estar con él, y como es muy violento incluso me amarró con las sábanas y las agujetas de mis botas. Al salir del hotel sacó una llave, me cortó una mecha de mi cabello y se la llevó. Después él tomó otro camino y me dijo que si mi mamá no quitaba la denuncia me iba a matar a mí y a mi mamá, entonces siguió su camino, pero cuando vi ya estaba atrás de mí, me jaló, me comenzó a insultar y a decirme que era una prostituta, que él me hacía un favor al estar conmigo porque era un regidor muy importante, y me dijo que me iba a arrepentir y con toda su fuerza me dio un puñetazo en mi boca, reventándomela y aflojándomela los dientes de abajo".