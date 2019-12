Redes Sociales Progresistas no le afectan "en lo más mínimo" al SNTE: Morales Acosta

No afecta en lo más mínimo, tenemos claridad de cómo llevaron ellos su proceso, nosotros estamos concentrados en la parte laboral, de la gestión de los trabajadores de la educación; esa parte a mí no me interesa, lo demás no me preocupa en lo más mínimo, yo estoy empecinado en trabajar por el bien de mis compañeros", refirió.