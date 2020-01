Reclaman a alcalde por aguinaldo de 100 mil pesos

Integrantes de la Presidencia municipal acusan que el edil no convocó a sesión para aprobar el Presupuesto de Egresos de 2020. (Foto: especial)

PACHUCA.- La presidencia municipal de Francisco I. Madero amaneció con cuatro pancartas en las que acusan al alcalde Lucas Pablo Guzmán Isidro de cobrar 100 mil pesos de aguinaldo.

En las mantas, le cuestionan al edil la no asignación de recursos de manera equitativa en todas las comunidades, falta de rendición de cuentas y de gestión.

Lee más en LSR Hidalgo: Son gemelos, los primeros bebés de 2020

De acuerdo con datos de medios locales, integrantes de la Asamblea colocaron las mantas afuera del palacio municipal, debido, presuntamente, a que el edil no convocó a sesión para aprobar el Presupuesto de Egresos de 2020 y que no respetó el acuerdo de no cobrar el aguinaldo y bonificación de fin de año, los cuales serían redireccionados a escuelas y áreas urbanas.