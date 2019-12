El reclamo de Erick Aguirre al Pocho Guzmán por su salida de los Tuzos del Pachuca

PACHUCA.- Luego de que los Tuzos del Pachuca vendieron a Víctor Guzmán con las Chivas del Guadalajara, Erick Aguirre no se aguantó las ganas de expresar sus sentimientos ante la partida de quien fuera su compañero en el equipo blanquiazul.

Aaaaaahhhh weeey, por qué me dejaste! Mucho éxito animal, rómpela como sabes flequiuussss", escribió a través de su cuenta de Instagram erickaguirre_13, como contestación a la carta de despedida del ahora chiva Pocho Guzmán.

En días pasados se había rumorado que las Chivas comprarían también a Erick Aguirre; sin embargo, el Club Pachuca no cerró la negociación y se dijo que espera para Aguirre un mejor contrato y la posibilidad de ir al futbol de Europa.

En el texto que Víctor Guzmán publicó en sus redes sociales para despedirse del Club Pachca, agradece a cada uno de los que forman parte del equipo al que arribó desde el Apertura 2015 y defendió durante cuatro años y medio; mismo en donde forjó su formación como futbolista profesional.

"Hoy termina un ciclo en mi carrera, termina mi paso por Pachuca y no quiero despedirme sin antes darles las gracias a todos y cada uno de los que compartieron su talento, trabajo y amor por el equipo en mi estancia con ustedes; me voy con la pasión que siempre me hicieron sentir y que me forjó como futbolista y ser humano".

¡Gracias Pachuca! Qué orgullo haber aportado para engrandecer el escudo que llevaré en mi corazón a donde quiera que vaya. Gracias por permitirme ser parte de su historia; no tengan duda que esta no se terminará de escribir sin lo mucho que aprendí con ustedes".

Este viernes, Víctor Guzmán compartió en sus redes sociales parte de su entrenamiento ya como parte del Rebaño Sagrado, en su nuevo club, con las Chivas del Guadalajara.

Y mientras el Tuzo Erick Aguirre lamentaba la partida de Víctor Guzmán, así agradecía el Club Pachuca a las Chivas por la compra del jugador.









jgp