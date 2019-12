Rechazan de consejo a protectores animales que no están "legalmente" constituidos

Dentro de este Consejo no podrán figurar aquellas asociaciones civiles que no estén registradas de manera oficial. (Foto: web)

PACHUCA. – El ayuntamiento de Pachuca rechazó a las asociaciones protectoras de animales que no están legalmente constituidas, por lo que no podrán formar parte del "Consejo Municipal de Bienestar Animal", informó el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Oscar Rodarte Altamirano.

Aunque desde hace 11 meses se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el Reglamento de Tenencia, Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio de Pachuca, la administración apenas está creando el Consejo de Bienestar, organismo que se encargará de vigilar el comportamiento de las políticas públicas tendientes a la seguridad animal.

Sin embargo, el titular de Medio Ambiente de Pachuca refirió que dentro de este Consejo no podrán figurar aquellas asociaciones civiles que no estén registradas de manera oficial, tras argumentar que existen organizaciones defensoras de animales que no están dadas de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o que carecen de un Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Por lo tanto, señaló que la activista Paola Monterrubio Díaz quien preside la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales A.C. (AHPPAA) ya tomó la posesión de su cargo dentro del Consejo Municipal de Bienestar Animal y fungirá como representante de las organizaciones animalistas.

Rodarte Altamirano argumentó que esta persona fue la única que "demostró interés" y cumplió con los requisitos para poderse registrar, situación que aseguró, fue avalada por un notario público. Incluso, señaló que personal de la Secretaría de Medio Ambiente acudió a las instalaciones de la AHPAAC para verificar las condiciones del lugar.

Lo anterior, ya que en 2017 diversas asociaciones animalistas de la zona metropolitana acusaron que Monterrubio Díaz tenía señalamientos por maltratar animales; mientras que apenas el pasado 3 de diciembre el Frente Animalista ingresó al ayuntamiento que encabeza Yolanda Tellería Beltrán un escrito para rechazar la designación de la presidenta de AHPPAA por "terribles antecedentes de maltrato animal".

El Reglamento de Tenencia, Protección y Trato Digno a los Animales de Pachuca cuenta con 66 artículos para regular la propiedad y posesión de los animales, su crianza y venta; su artículo 9 es el que ordena crear el Consejo de Bienestar con el presidente municipal como titular; el secretario de Medio Ambiente; el de la Secretaría de Planeación y Evaluación; así como los regidores de salud y sanidad y educación.

Sin embargo, el organismo deberá tener también un representante del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Hidalgo; de las asociaciones protectoras de animales, además de un representante de la sociedad civil con conocimiento en la materia.

ANTECEDENTE

Desde el 18 de febrero de 2019, el municipio de Mineral de la Reforma también cuenta con un "Reglamento para la Protección, Tenencia y Trato Digno de los Animales", ordenamiento que prevé la creación de un Área Técnica de Protección, Sanidad Animal y Control de Especies Animales.

Dicha área se encargaría de certificar el estado físico de los animales, realizar el padrón de mascotas de Mineral de la Reforma y emitir opiniones técnicas respecto de a los refugios; sin embargo, la organización protectora de animales de desee participar también deberá estar legalmente constituida, ya que así lo ordena el reglamento.





